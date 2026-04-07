ارتفع عدد الشركات الراعية للتجارب السريرية بنسبة 36%

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا
المواطن - واس

أعلن برنامج تحول القطاع الصحي، بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، عن تحقيق المملكة إنجازات بارزة في منظومتها الصحية، في مقدمتها ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا عام 2016 إلى 79.9 عامًا بنهاية عام 2025، وهو ما يضع المملكة على أعتاب مستهدف رؤية المملكة 2030 القاضي بالوصول إلى 80 عامًا.

وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى التوسع المتسارع في التجارب السريرية، التي شهدت نموًا بلغ 51.4% خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2023 و2025، فضلًا عن تقليص متوسط مدة بدء هذه التجارب بنسبة 48%، إذ أسهمت في تسريع الوصول إلى حلول علاجية مبتكرة وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وعلى صعيد البيئة البحثية، ارتفع عدد الشركات الراعية للتجارب السريرية بنسبة 36%، فيما بلغ عدد مواقع إجرائها إلى 13 موقعًا، في مؤشر يؤكد قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز شراكاتها العلمية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني، أن النمو المتسارع في التجارب السريرية يعكس تحوّل المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار الصحي، مؤكدًا أن الاستثمار في العلم والبحث بات يُترجَم إلى نتائج ملموسة في صحة الإنسان، بما يعزز جودة الحياة ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة في القطاع الصحي.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تحتفي سنويًا في السابع من أبريل بيوم الصحة العالمي لتسليط الضوء على القضايا الصحية ذات الأولوية، فيما يتمحور شعار هذا العام حول تكامل الجهود وتسخير العلم والابتكار في بناء مستقبل صحي مستدام للجميع.

