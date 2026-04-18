السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” جنوب لبنان، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي، وإصابة عدد من الجنود.
وعبّرت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، والمملكة إذ تؤكد دعمها لبعثة “اليونيفيل”، لتشدد على ضرورة أن ينال الجناة العقاب الرادع بعد تكرر هذه الاستهدافات، وتتقدم بخالص عزاء ومواساة المملكة لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.