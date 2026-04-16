السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، وتثنيمها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، والحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان الأستاذ نبيه بري.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه”.