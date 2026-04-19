السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت السعودية للطاقة ملابسات ما تم تداوله عبر منصة “إكس” بشأن سقوط عدد من أعمدة الكهرباء في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، مؤكدة أن الحادثة جاءت نتيجة ظروف جوية شهدت رياحًا شديدة أثّرت على بعض مكونات الشبكة.

وأكدت في بيان لها، عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الواقعة، مشيرة إلى أن الخدمة الكهربائية لم تتأثر، حيث جرى الاعتماد على مصادر بديلة لضمان استمرارية الإمداد.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. نعامة تستمتع بأكوام البرد في رياض الخبراء

بالفيديو.. نعامة تستمتع بأكوام البرد في رياض الخبراء

وفاة مواطن سقط في خزان مياه أرضي بعمارة في رياض الخبراء

وفاة مواطن سقط في خزان مياه أرضي بعمارة في رياض الخبراء

وبيّنت أن الفرق المختصة باشرت أعمالها ميدانيًا فور وقوع الحادثة، وتم التعامل مع الموقع وتأمينه بشكل كامل، مع العمل على معالجة الأضرار وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وشددت الوزارة على التزامها المستمر بالحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية ورفع موثوقية الخدمة في مختلف الظروف.

