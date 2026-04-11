السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت

السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٠ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية بدولة الكويت الشقيقة، من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها.

وقالت في بيان لها: “المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوّض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

قد يهمّك أيضاً
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح

الكويت تعلن التعامل مع 7 طائرات مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضافت: “المملكة تؤكد على ضرورة وقف إيران ووكلائها لأعمالهم العدائية كافة على الدول العربية والإسلامية، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026م، وتعبر المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبها الشقيق”.

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه
الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة
بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز
أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة ليس صائبا
الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية
الكويت: تعاملنا مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال 24 ساعة
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
