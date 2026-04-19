إعلان نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني  وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من باكستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز  ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز  جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج تايلند  توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص  ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق  وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان  ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بحائل  كتاب «سعود الفيصل» يتحول إلى إرثٍ مفتوحٍ للجميع ويتجاوز مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد  الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٠ مساءً
السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات
المواطن - واس

رحبت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.
وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.
‏وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويًلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلًا عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
‏وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، وسيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال...

أخبار رئيسية
ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الرياض وإسلام آباد
ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان...

السعودية
وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا...

أخبار رئيسية
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية...

السعودية
السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف...

السعودية
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية...

أخبار رئيسية
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى...

السعودية