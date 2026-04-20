Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
تستهدف مواطنين أمريكيين

السفارة الأمريكية ببغداد: ميليشيا إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت سفارة واشنطن في بغداد، من أن «الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

ونوهت السفارة، في تحذير أمني، اليوم الاثنين، أن «بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفّر بشكلٍ فعّال غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتيًا لهذه الميليشيات الإرهابية».

قد يهمّك أيضاً
وأشارت إلى أن المجال الجوي العراقي أُعيد فتحه، كما استؤنفت رحلات تجارية محدودة، مضيفة: «ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يفكرون في السفر جوًا عبر العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي».

وأضافت أن «بعثة الولايات المتحدة في العراق لاتزال تواصل عملها رغم قرار المغادرة الإلزامية، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين في العراق»

وناشدت رعاياها عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو إلى القنصلية العامة في أربيل نظرًا للمخاطر الأمنية الكبيرة، مناشدة التواصل مع السفارة والقنصلية عبر البريد الإلكتروني.

وذكّرت المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع، ناصحة إياهم بما يلي: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فورًا إذا كنتم هناك».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد