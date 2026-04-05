Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في ظل الصعوبات الاقتصادية

السنغال تعلّق سفر وزرائها إلى الخارج لتوفير النفقات

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
السنغال تعلّق سفر وزرائها إلى الخارج لتوفير النفقات
المواطن - فريق التحرير

علّقت الحكومة السنغالية، جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في مواجهة الصعوبات الاقتصادية ومستويات المديونية المرتفعة التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، خلال تجمع شبابي: “لقد اتخذت عددًا من الإجراءات للتقييد الصارم لكل ما يتعلق بالنفقات الحكومية، بما في ذلك إلغاء كافة المهام غير الضرورية في الخارج لأعضاء الحكومة”.

وأكد سونكو أنه ألغى رحلاته الخاصة التي كانت مقررة إلى النيجر ودول أوروبية، مشددًا على أنه لن يُسْمَح لأي عضو في الحكومة بمغادرة البلاد، إلا في حالات المهام التي تُعد أساسية في إطار العمل الحكومي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد