السنغال تعلّق سفر وزرائها إلى الخارج لتوفير النفقات

علّقت الحكومة السنغالية، جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في مواجهة الصعوبات الاقتصادية ومستويات المديونية المرتفعة التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، خلال تجمع شبابي: “لقد اتخذت عددًا من الإجراءات للتقييد الصارم لكل ما يتعلق بالنفقات الحكومية، بما في ذلك إلغاء كافة المهام غير الضرورية في الخارج لأعضاء الحكومة”.

وأكد سونكو أنه ألغى رحلاته الخاصة التي كانت مقررة إلى النيجر ودول أوروبية، مشددًا على أنه لن يُسْمَح لأي عضو في الحكومة بمغادرة البلاد، إلا في حالات المهام التي تُعد أساسية في إطار العمل الحكومي.