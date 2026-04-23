“الشؤون الإسلامية” تعتمد الدليل التنظيمي لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن والسنة في السنغال

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدليل التنظيمي لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة أفريقيا في دورتها الثانية لعام 1447هـ، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 10 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 23 إلى 26 أبريل 2026م.

وأوضح الدليل التنظيمي أن المسابقة تُنظم بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السنغال، وبالتعاون والهيئة العامة للأوقاف، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية السنغالية، وبمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة أفريقية، يتنافسون في فروع القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويبرز الدليل أهداف المسابقة التي تتمثل في تشجيع أبناء المسلمين في دول أفريقيا على الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفق منهج وسطي معتدل، وبث روح المنافسة الشريفة بين الحفاظ، وتعزيز ارتباطهم بالوحيين، إضافة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر قيم الاعتدال.

وأشار إلى أن فروع المسابقة في القرآن الكريم تشمل أربعة مستويات، تبدأ من حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر، مرورًا بالحفظ الكامل مع التفسير، وصولًا إلى حفظ عشرة أجزاء وثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد، فيما تتضمن مسابقة السنة النبوية ثلاثة فروع تعتمد على حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري مع العناية بالأبواب وترجمة الصحابة.

وأكدت الوزارة أن الدليل التنظيمي تضمن لوائح تفصيلية لعمل لجان التحكيم، وآليات التقييم المعتمدة، التي تشمل عناصر الحفظ، والأداء، والتجويد، والتفسير، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والإنصاف بين المتنافسين، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني للمسابقة وبرامج المتسابقين منذ وصولهم وحتى الحفل الختامي.