الشؤون الإسلامية تعتمد لائحة تنظيم العمل لـ 60 ألف موظف

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “لائحة تنظيم العمل” الخاصة ببرنامج الخطة الوطنية، لتكون المرجع الرسمي المنظم للحقوق والواجبات الوظيفية لنحو (60,000) موظف وموظفة من المواطنين، وذلك بالتزامن مع اكتمال مراحل توظيفهم ضمن البرنامج، في خطوة نوعية تعزز كفاءة العمل المؤسسي وترسّخ بيئة تنظيمية واضحة تحفظ الحقوق وتدعم جودة الأداء، وذلك في إطار حرص ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة الوظيفية وفق أسس واضحة، تحفظ الحقوق وتحدد الواجبات، بما يضمن أداء المهام بكفاءة عالية في خدمة بيوت الله، ويعكس هذا الاعتماد توجه الوزارة نحو بناء منظومة عمل مؤسسية متكاملة، تقوم على الحوكمة والشفافية، وتدعم الاستدامة في الأداء، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

كما تجسد هذه الخطوة اهتمام الوزارة، بقيادة معالي الوزير، بتمكين الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة عمل محفزة ومنظمة، تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات وتحقيق مستهدفات العمل الدعوي والخدمي.

ويُعد هذا التوظيف سابقةً في تاريخ الوزارة منذ إنشائها، حيث أسهم في توفير فرص وظيفية واسعة للمواطنين والمواطنات في ديوان الوزارة وفروعها بمختلف مناطق المملكة، وحظي بتقدير كبير وإشادة واسعة، باعتباره خطوة نوعية تجسد عناية القيادة الرشيدة – حفظها الله – والمتابعة الدؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتمكين أبناء الوطن، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، تحقيقًا لرؤاها وتوجيهاتها السديدة.

وتأتي هذه اللائحة مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله –، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، ضمن بيئة تنظيمية عادلة وشفافة ترتقي بجودة الأداء الوظيفي.

وتسهم اللائحة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز دور منسوبي الوزارة في أداء رسالتهم السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.