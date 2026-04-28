لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار المدينة المنورة

الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة بشائر الوصول

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٢ مساءً
المواطن - واس

نفّذت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “بشائر الوصول”، برعاية وحضور مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك تزامنًا مع بدء توافد أولى رحلات الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم، ضمن إطار مؤسسي يسعى إلى تهيئتهم روحيًا ومعرفيًا لأداء النسك، في بيئة إيمانية تعكس مكانة المدينة المنورة وقدسيتها.
وشمل الاستقبال تقديم حزمة من الخدمات الإثرائية، تضمنت الهدايا التوعوية، والمحتوى الإرشادي متعدد اللغات، بما يعزز جودة التجربة الدينية للحجاج منذ لحظة الوصول.
ورصدت المبادرة تفاعلًا لافتًا من الحجاج، حيث عبّروا عن مشاعر الفرح والامتنان بحفاوة الاستقبال والتنظيم المصاحب، فيما أسهمت عبارات التهنئة والترحيب في إضفاء بُعد إنساني وروحاني يعكس العناية بضيوف الرحمن، ويعزز ارتباطهم برسالة المكان.
وتأتي مبادرة “بشائر الوصول” متسقة مع رؤية رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، المتمثلة في إثراء تجربة القاصدين ونشر الهداية للعالمين، كما تجسد رسالتها في تمكين الزائرين من أداء عباداتهم على بصيرة، في بيئة تعبدية قائمة على منهج الوسطية، مع توظيف التقنيات الحديثة والخدمات النوعية، وبمشاركة كفاءات مؤهلة وشراكات فاعلة.
كما تعكس المبادرة القيم المؤسسية للرئاسة، وفي مقدمتها تعظيم الحرمين، وإتقان العمل، وحب الهداية، والتعاون، وتمكين الفرق، وتبني الإبداع، بما يحقق التكامل في الأداء المؤسسي. وتندرج ضمن مستهدفات الرئاسة الإستراتيجية، التي تشمل تحسين تجربة القاصدين، ونشر العلم الشرعي، وتعزيز مكانة المملكة الدينية، والريادة في الخدمات اللغوية، إلى جانب تطوير الكفاءات، وتفعيل الشراكات، وتسخير التحول الرقمي في خدمة الرسالة.

