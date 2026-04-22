الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام
المواطن - واس

دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في المسجد الحرام، الدورة العلمية “إتحاف الناسك بأحكام المناسك”، بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ضمن البرامج العلمية التي تطلقها الرئاسة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، والتي تستمر خلال الفترة من الرابع من شهر ذي القعدة حتى السابع من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

وأوضح معاليه أن الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي لدى ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم على بصيرة وفق الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، بما يسهم في إثراء التجربة الإيمانية والمعرفية للحجاج، مشيرًا أن الدورة تشمل محاور علمية متعددة تتناول التأصيل الشرعي لمناسك الحج، وشرح الأحاديث الواردة في النسك، وبيان مقاصده وأحكامه.

ويشارك في تقديم الدورة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء هيئة كبار العلماء، الذين يتناولون خلال جلساتها العلمية بيان أحكام المناسك ومسائل الحج وفق الأدلة الشرعية.
وتُبث دروس الدورة عبر المنصات الرقمية مع توفير الترجمة بعدة لغات وإتاحة الوصول إلى محتواها عبر الرموز الذكية (QR)، بما يعزز الاستفادة منها لدى الحجاج والزوار.

