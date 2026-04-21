Icon

الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ Icon الرئيس السوري يصل جدة Icon ضبط مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية طويق  Icon يوم داخل أحد مصانع الأدوية.. المرأة السعودية تكتب سطرًا جديدًا في الصناعة الوطنية Icon الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة Icon كبسوا وهدايا بالملايين.. فايز المالكي ينتقد دعم البثوث على تيك توك Icon مرونة استثنائية وتنويع متسارع.. الاقتصاد السعودي يواصل امتصاص الصدمات وتعزيز الثقة والاستدامة Icon حين يُخفي الليل معالم الصحراء.. تتحوّل النجوم إلى دليل وهداية ترسم دروب الحجيج Icon ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية خلال النصف الأول من أبريل 2026م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٢ مساءً
المواطن - واس

استقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، إيذانًا ببدء توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ورحّبت الرئاسة بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدةً حرصها على تسخير إمكاناتها الدينية والعلمية لخدمتهم، وتقديم الرعاية التوجيهية والإرشاد الشرعي الذي يُعينهم على أداء مناسك الحج وفق الهدي النبوي الصحيح، بما يحقق لهم الطمأنينة واليسر في عباداتهم داخل الحرمين الشريفين.

وشهدت مواقع الاستقبال حضورًا ميدانيًا فاعلًا لمنسوبي الرئاسة من العلماء والدعاة والمترجمين، الذين باشروا استقبال الحجاج وتوجيههم والإجابة عن استفساراتهم الشرعية، إلى جانب توزيع المواد التوعوية والإرشادية بعدة لغات عالمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني لدى ضيوف الرحمن، وتعريفهم بأحكام المناسك وآداب زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصت الرئاسة على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية الميدانية داخل الحرمين الشريفين، وتقديم الخدمات الدعوية التي تُثري تجربة الحجاج الإيمانية، عبر منصات متعددة تشمل الشاشات التفاعلية والمواد المطبوعة والإرشاد المباشر، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز التواصل الحضاري مع المسلمين من مختلف الثقافات واللغات.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن، في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة –أيدها الله– بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بما يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد