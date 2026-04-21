الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ

استقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، إيذانًا ببدء توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ورحّبت الرئاسة بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مؤكدةً حرصها على تسخير إمكاناتها الدينية والعلمية لخدمتهم، وتقديم الرعاية التوجيهية والإرشاد الشرعي الذي يُعينهم على أداء مناسك الحج وفق الهدي النبوي الصحيح، بما يحقق لهم الطمأنينة واليسر في عباداتهم داخل الحرمين الشريفين.

وشهدت مواقع الاستقبال حضورًا ميدانيًا فاعلًا لمنسوبي الرئاسة من العلماء والدعاة والمترجمين، الذين باشروا استقبال الحجاج وتوجيههم والإجابة عن استفساراتهم الشرعية، إلى جانب توزيع المواد التوعوية والإرشادية بعدة لغات عالمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني لدى ضيوف الرحمن، وتعريفهم بأحكام المناسك وآداب زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وحرصت الرئاسة على تفعيل البرامج التوعوية والإرشادية الميدانية داخل الحرمين الشريفين، وتقديم الخدمات الدعوية التي تُثري تجربة الحجاج الإيمانية، عبر منصات متعددة تشمل الشاشات التفاعلية والمواد المطبوعة والإرشاد المباشر، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز التواصل الحضاري مع المسلمين من مختلف الثقافات واللغات.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن، في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة –أيدها الله– بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بما يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.