الشباب يخسر أمام الريان في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

خسر الشباب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، من نظيره الريان القطري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفرض الشباب أفضليته على مجريات الشوط الأول وقدم أداءً متوازنًا هجوميًا ودفاعيًا، قبل أن تتغير ملامح المباراة عقب طرد لاعبه يانيك كاراسكو، ما منح الريان أفضلية عددية استثمرها في الشوط الثاني.

ونجح الريان في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 60 عن طريق لاعبه دافيد غارسيا، قبل أن يعزز الكسندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78، وأضاف روجر غيديس الهدف الثالث عند الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق فريقه حتى صافرة النهاية.
وبهذا الفوز، تُوج الريان القطري بلقب دوري أبطال الخليج للأندية، واكتفى الشباب بالمركز الثاني بعد مشوار مميز في البطولة وصل خلاله إلى المباراة النهائية.

