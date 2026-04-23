الشباب يخسر أمام الريان في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية

خسر الشباب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، من نظيره الريان القطري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفرض الشباب أفضليته على مجريات الشوط الأول وقدم أداءً متوازنًا هجوميًا ودفاعيًا، قبل أن تتغير ملامح المباراة عقب طرد لاعبه يانيك كاراسكو، ما منح الريان أفضلية عددية استثمرها في الشوط الثاني.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
الريان يسجل الهدف الثالث ضد الشباب!
الريان يحسم اللقب الخليجي لصالحه!
الريان 3-0 الشباب! 🤯😱 pic.twitter.com/8fcnJWwRKU
— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) April 23, 2026
ونجح الريان في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 60 عن طريق لاعبه دافيد غارسيا، قبل أن يعزز الكسندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78، وأضاف روجر غيديس الهدف الثالث عند الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق فريقه حتى صافرة النهاية.
وبهذا الفوز، تُوج الريان القطري بلقب دوري أبطال الخليج للأندية، واكتفى الشباب بالمركز الثاني بعد مشوار مميز في البطولة وصل خلاله إلى المباراة النهائية.