Icon

الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن بعض المستشفيات في لبنان قد ‌تنفد لديها مستلزمات الإسعافات الأولية المنقذة ‌للحياة خلال أيام وذلك نتيجة لنقص الإمدادات بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية ‌واسعة النطاق خلال اليوم السابق.

وقال عبد ‌الناصر أبو بكر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان لوكالة رويترز للأنباء: “هناك نقص في بعض مستلزمات علاج الإصابات، وقد تنفد خلال أيام قليلة”.

قد يهمّك أيضاً
مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال

254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان

وأضاف أبوبكر أن مستلزمات الإسعافات الأولية المنقذة للحياة تشمل الضمادات والمضادات الحيوية والمسكنات لعلاج المصابين بجروح ناجمة عن الحرب.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها “الأعنف” منذ بدء العدوان مطلع مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

