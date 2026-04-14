الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اعتبرت الصين أن محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على مضيق هرمز، في ظل الحرب الجارية مع إسرائيل ضد إيران، تمثل عملًا خطيرًا وغير مسئول.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين.

وأشار قوه إلى أن الولايات المتحدة سرّعت انتشارها العسكري، وبدأت خطوات تهدف إلى فرض حصار يستهدف المضيق، رغم استمرار وقف إطلاق النار المؤقت بين الأطراف، محذرًا من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن فرض حصار من هذا النوع من شأنه تعميق حالة الاستقطاب، ورفع مستوى التوتر، وتقويض الهدنة الهشة، فضلًا عن تعريض أمن الملاحة في المضيق للخطر.

ودعا المتحدث الصيني جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ومواصلة المسار التفاوضي، واتخاذ خطوات عملية لضمان استئناف حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، بدأت البحرية الأمريكية، الاثنين، فرض قيود على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية، بما يشمل موانئ مطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، وهو ما وصفته إيران بأنه قرصنة.

 

 

المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
قطر: 4 مصابين بينهم طفلة إثر سقوط شظايا على أحد المنازل
ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة وتحتجز الاقتصاد العالمي
