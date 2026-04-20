الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية
المواطن - فريق التحرير

عبرت وزارة الخارجية الصينية، عن قلقها البالغ بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية قسرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

قلق ومخاوف صينية

وقالت الخارجية الصينية: “نعبر عن قلقنا البالغ، إزاء الاعتراض القسري للسفينة، ونأمل أن تتصرف الأطراف المعنية بمسؤولية وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”.

محادثات أمريكية إيرانية

وأكدت الخارجية الصينية أن “المحادثات الأمريكية _ الإيرانية تمر بمرحلة حرجة”، موضحة أن بكين ستقوم بدور بناء في المحادثات بين الجانبين.

وطالبت الصين، كل من الولايات المتحدة وإيران بالتصرف بمسؤولية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

