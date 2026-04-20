الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة طيران أديل المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
عبرت وزارة الخارجية الصينية، عن قلقها البالغ بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية قسرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقالت الخارجية الصينية: “نعبر عن قلقنا البالغ، إزاء الاعتراض القسري للسفينة، ونأمل أن تتصرف الأطراف المعنية بمسؤولية وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”.
وأكدت الخارجية الصينية أن “المحادثات الأمريكية _ الإيرانية تمر بمرحلة حرجة”، موضحة أن بكين ستقوم بدور بناء في المحادثات بين الجانبين.
وطالبت الصين، كل من الولايات المتحدة وإيران بالتصرف بمسؤولية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.