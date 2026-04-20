الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية

عبرت وزارة الخارجية الصينية، عن قلقها البالغ بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية قسرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

قلق ومخاوف صينية

وقالت الخارجية الصينية: “نعبر عن قلقنا البالغ، إزاء الاعتراض القسري للسفينة، ونأمل أن تتصرف الأطراف المعنية بمسؤولية وأن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”.

محادثات أمريكية إيرانية

وأكدت الخارجية الصينية أن “المحادثات الأمريكية _ الإيرانية تمر بمرحلة حرجة”، موضحة أن بكين ستقوم بدور بناء في المحادثات بين الجانبين.

وطالبت الصين، كل من الولايات المتحدة وإيران بالتصرف بمسؤولية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.