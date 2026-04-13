الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا

دعت الصين، اليوم الاثنين، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نفت تقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران.

وشدد، المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، على أهمية الالتزام بالهدوء وضبط النفس في ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المرتبطة بالسيطرة على حركة الملاحة.

أمن الملاحة في مضيق هرمز

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في المضيق، مشددا على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وسلامته يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

كما أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار إمدادات الطاقة دون عراقيل، مشيرا إلى أن المضيق يمثل ممرا مهما للتجارة الدولية والطاقة، وأنه ينبغي ضمان مرور السلع دون أي عوائق.

ودعا إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لتفادي أي تصعيد أو صراع، مؤكدا أهمية إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

الصين تنفي دعم إيران

وفي ما يتعلق بالتقارير عن اعتزام الصين تقديم دعم عسكري لإيران، أكد المتحدث أن بلاده تتبنى موقفا “حكيما ومسؤولا” تجاه الصادرات العسكرية.

وأكد المتحدث الصيني أن التقارير عن تقديم معدات عسكرية أو مكونات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) تهدف إلى تشويه سمعة الصين.

وردا على سؤال عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على بكين بنسبة 50% في حال قدمت دعما عسكريا لإيران، رد غوو بالقول إنه ما من فائز في الحرب الاقتصادية.