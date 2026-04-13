الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت الصين، اليوم الاثنين، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نفت تقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران.

وشدد، المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، على أهمية الالتزام بالهدوء وضبط النفس في ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المرتبطة بالسيطرة على حركة الملاحة.

قد يهمّك أيضاً
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب

مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في المضيق، مشددا على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وسلامته يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

كما أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار إمدادات الطاقة دون عراقيل، مشيرا إلى أن المضيق يمثل ممرا مهما للتجارة الدولية والطاقة، وأنه ينبغي ضمان مرور السلع دون أي عوائق.

ودعا إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لتفادي أي تصعيد أو صراع، مؤكدا أهمية إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

الصين تنفي دعم إيران

وفي ما يتعلق بالتقارير عن اعتزام الصين تقديم دعم عسكري لإيران، أكد المتحدث أن بلاده تتبنى موقفا “حكيما ومسؤولا” تجاه الصادرات العسكرية.

وأكد المتحدث الصيني أن التقارير عن تقديم معدات عسكرية أو مكونات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) تهدف إلى تشويه سمعة الصين.

وردا على سؤال عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على بكين بنسبة 50% في حال قدمت دعما عسكريا لإيران، رد غوو بالقول إنه ما من فائز في الحرب الاقتصادية.

وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك
العالم

وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت...

العالم
هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران
العالم

هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران

العالم
الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع
العالم

الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود...

العالم
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
العالم

رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب...

العالم
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
العالم

البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية...

العالم
بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز
العالم

بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين...

العالم
أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في المنطقة ليس صائبا
العالم

أردوغان: موقف إيران تجاه الدول الشقيقة في...

العالم
السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت
أخبار رئيسية

السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها...

أخبار رئيسية