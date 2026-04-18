العراق: وصول أول ناقلة نفط للبصرة لأول مرة منذ 45 يومًا

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت رسو ناقلة نفط عملاقة في البصرة لأول مرة منذ 45 يوماً.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه أول ناقلة تصل للتحميل بسعة مليوني برميل، عقب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
بدورها، أكدت وزارة النفط العراقية أنها ستعاود تصدير النفط من جميع الحقول خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط صاحب بزون قوله: “تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من اجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات”، مبيناً أنه “خلال الأيام القليلة سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير”.
وأضاف، “سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلي من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية”.