العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة

عزّزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم للعبادات بكل يسر وطمأنينة.

وشملت الخدمات المقدمة توفير مترجمي لغة الإشارة للخطب والدروس العلمية، إلى جانب سماعات مخصصة لضعاف السمع، ومصاحف مزودة بقلم قارئ لتيسير التلاوة، فضلًا عن أدوات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في تسهيل تنقلهم وأدائهم للشعائر.

وفي إطار خدمات المكفوفين، وفّرت الهيئة مصاحف مكتوبة بطريقة “برايل”، إضافة إلى إتاحة العصي البيضاء لتيسير الحركة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن سلامتهم أثناء التنقل.

وحددت الهيئة مواقع مهيأة للصلاة لكبار السن وذوي الإعاقة في عدد من المواقع الإستراتيجية داخل المسجد الحرام، إذ جرى تخصيص مواقع للرجال تشمل توسعة الملك فهد عند الأبواب (68) و(91) والدور الأول، إضافة إلى التوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، والساحات الجنوبية وجسر أجياد والساحة الشرقية.

وفيما يخص المصليات المخصصة للنساء، جرى تجهيز مواقع في توسعة الملك فهد عند الباب (88) بالدور الأرضي، إلى جانب مواقع أخرى في التوسعة ذاتها عند الباب (65) بالدور الأول، والساحة الجنوبية، وجسر أجياد، والساحة الغربية، والساحة الشرقية.