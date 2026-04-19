Icon

العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة Icon جامعة جازان تتوّج الفائزين في بطولة الجامعات السعودية لذوي الإعاقة Icon فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا Icon حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon باكستان: لقاء مرتقب بين وفدي أمريكا وإيران الاثنين Icon مفاجأة من الأمير الوليد بن طلال لجماهير الهلال قبل مباراة ضمك Icon الدراسة عن بعد في عدد محافظات منطقة الرياض.. غدًا Icon الدراسة عن بعد في مدارس وجامعة القصيم.. غدًا Icon جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى “فني مختبر” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عزّزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم للعبادات بكل يسر وطمأنينة.

وشملت الخدمات المقدمة توفير مترجمي لغة الإشارة للخطب والدروس العلمية، إلى جانب سماعات مخصصة لضعاف السمع، ومصاحف مزودة بقلم قارئ لتيسير التلاوة، فضلًا عن أدوات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في تسهيل تنقلهم وأدائهم للشعائر.

وفي إطار خدمات المكفوفين، وفّرت الهيئة مصاحف مكتوبة بطريقة “برايل”، إضافة إلى إتاحة العصي البيضاء لتيسير الحركة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن سلامتهم أثناء التنقل.

وحددت الهيئة مواقع مهيأة للصلاة لكبار السن وذوي الإعاقة في عدد من المواقع الإستراتيجية داخل المسجد الحرام، إذ جرى تخصيص مواقع للرجال تشمل توسعة الملك فهد عند الأبواب (68) و(91) والدور الأول، إضافة إلى التوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، والساحات الجنوبية وجسر أجياد والساحة الشرقية.

وفيما يخص المصليات المخصصة للنساء، جرى تجهيز مواقع في توسعة الملك فهد عند الباب (88) بالدور الأرضي، إلى جانب مواقع أخرى في التوسعة ذاتها عند الباب (65) بالدور الأول، والساحة الجنوبية، وجسر أجياد، والساحة الغربية، والساحة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد