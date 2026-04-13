الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة

اكتست سماء مكة المكرمة اليوم بتشكيلات من الغيوم التي أضفت مشهدًا جماليًّا لافتًا، في أجواء اتسمت بالاعتدال واللطافة؛ مما انعكس إيجابًا على الحركة العامة، وأضفى طابعًا مميزًا على يوم السكان والزوار.

وشهدت أحياء مكة المكرمة تلبدًا متدرجًا للغيوم، تراوحت بين السحب البيضاء المتناثرة والكتل الأكثر كثافة، في لوحة طبيعية جذبت الأنظار وعدسات المهتمين بتوثيق الظواهر الجوية، وأسهمت هذه الأجواء في تلطيف درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وتأتي هذه التكوينات السحابية ضمن حالات جوية معتادة خلال هذه الفترة من العام، ويمكن أن يصاحبها في بعض الأحيان نشاط للرياح السطحية أو فرص محدودة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المنطقة.

ويُعد هذا المشهد من الغيوم فرصة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، خاصة في المواقع المفتوحة والمشاعر المقدسة، وسط دعوات للالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظًا على السلامة العامة في حال تغير الحالة الجوية.

وتبقى مكة المكرمة في مثل هذه الأوقات محط أنظار الأهالي والزوار، لما تتميز به من تنوع مناخي يضفي على طبيعتها أبعادًا جمالية متجددة على مدار العام.