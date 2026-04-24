القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في سوريا أمجد يوسف

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب “مجزرة التضامن” المروّعة، المجرم أمجد يوسف، وذلك خلال عملية أمنية مُحكمة ونوعية نُفذت في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

أوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”، اليوم الجمعة، أن وحدات الأمن الداخلي نجحت في تنفيذ العملية بعد عمليات رصد وتتبع استمرت لعدة أيام في ريف حماة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة ملاحقة كافة المتورطين في هذه المجزرة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

كما أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عبر منشور على منصة “إكس”، القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن الدمشقي، قائلا: إن “المجرم أمجد يوسف بات في قبضة الداخلية بعد عملية أمنية مُحكمة”.