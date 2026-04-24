Icon

القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في سوريا أمجد يوسف Icon رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة Icon الجيش الكويتي: موقعان حدوديان في الشمال تعرضا لعدوان آثم بالمسيّرات Icon أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37  Icon توقعات بعودة النينو منتصف 2026.. وتأثيرات مناخية واسعة النطاق Icon ميتا تعتزم تسريح 8 آلاف موظف مع تصاعد استثمارات الذكاء الاصطناعي Icon البنتاغون يدرس معاقبة أعضاء بالناتو Icon حاملة الطائرات جورج بوش تصل إلى الشرق الأوسط Icon نسك حج تخدم حجاج 126 دولة وتسهل التخطيط لأداء المناسك Icon إنذار أحمر في نجران.. رياح نشطة وعواصف ترابية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ مساءً
القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في سوريا أمجد يوسف
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب “مجزرة التضامن” المروّعة، المجرم أمجد يوسف، وذلك خلال عملية أمنية مُحكمة ونوعية نُفذت في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

أوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”، اليوم الجمعة، أن وحدات الأمن الداخلي نجحت في تنفيذ العملية بعد عمليات رصد وتتبع استمرت لعدة أيام في ريف حماة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة ملاحقة كافة المتورطين في هذه المجزرة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

كما أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عبر منشور على منصة “إكس”، القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن الدمشقي، قائلا: إن “المجرم أمجد يوسف بات في قبضة الداخلية بعد عملية أمنية مُحكمة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد