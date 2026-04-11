القبض على شخص لسرقته مركبة واستخدامها في حوادث جنائية بالرياض

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على مواطن لسرقته مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه تم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.