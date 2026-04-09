القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على المواطنين عبدالله مرزوق عبدالله الحربي وفهد طليحان محي الحربي، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما بندقية شوزن، و(44) ذخيرة شوزن، و(105) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الجرجس دون ترخيص غرامة (2,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

