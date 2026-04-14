القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 22 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت “حرس الحدود” في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 60 كيلوجراما من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 

تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير 

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير 

إقرأ المزيد

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير 
السعودية

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام...

السعودية
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير
السعودية

القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في...

السعودية
تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن بُعد اليوم الثلاثاء 
السعودية

تعليق الدراسة في مدارس عسير وتحويلها عن...

السعودية
عسير تعزز موقعها الاقتصادي بحضور لافت في السجلات التجارية والقطاعات الواعدة
السعودية

عسير تعزز موقعها الاقتصادي بحضور لافت في...

السعودية
عسير تتصدر كميات الأمطار بالمملكة بـ65.6 ملم
السعودية

عسير تتصدر كميات الأمطار بالمملكة بـ65.6 ملم

السعودية