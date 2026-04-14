القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير الرصد الفضائي يعزز رقابة مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار ورياح على منطقة نجران حتى التاسعة مساء الفاو: أزمة مضيق هرمز تهدد بارتفاع عالمي في أسعار الغذاء ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق تحت رعاية الملك سلمان.. جائزة الملك فيصل تُكرِّم الفائزين بها لعام 2026 غدًا قُمّاح.. بيئة جزيرية نابضة بالتنوع الأحيائي مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 27 قطعة عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة الخميس بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. قرارات بترقية 1069 فردًا من منسوبي الأمن العام
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 22 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ألقت “حرس الحدود” في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 60 كيلوجراما من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.