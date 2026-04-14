القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 22 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ألقت “حرس الحدود” في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 60 كيلوجراما من نبات القات المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.