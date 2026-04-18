القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٧ مساءً
القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين بطرق غير نظامية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

