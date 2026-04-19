القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب بنشر إعلانات بيع سندات أضاحي وهمية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات بيع سندات أضاحي وهمية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ونوّه بأن القنوات الرسمية التي تتيح الاستفادة من خدمات الهدي والأضاحي والأسعار الرسمية الموحدة هي “منصة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي (أضاحي)” وتطبيق “نسك” التابع لوزارة الحج والعمرة.

