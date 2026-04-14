القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح دخول المشاعر المقدسة, وتقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.