القبض على مقيم لترويجه 1 كجم من الشبو المخدر بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لتورطه في ترويج (1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك ضمن جهود مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لجرائم المخدرات وملاحقة المتورطين فيها، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأتاحت الجهات المختصة عدة وسائل للإبلاغ، تشمل الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم البلاغات (995) التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وشددت الجهات الأمنية على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.