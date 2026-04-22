القبض على مقيم لترويجه 1 كجم من الشبو المخدر بالرياض الأوقاف تبدأ إيداع أرباح أموال العقارات الموقوفة بإجمالي 1.58 مليار ريال حظر تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون ترخيص خلال الحج.. عقوبات تصل لـ10 ملايين ريال إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي آخر من اليونيفيل في لبنان متأثرا بجراحه جبل طمية وجهة سياحية بارزة تعكس تنوع تضاريس القصيم “هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك”
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لتورطه في ترويج (1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك ضمن جهود مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة.
وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لجرائم المخدرات وملاحقة المتورطين فيها، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.
وأتاحت الجهات المختصة عدة وسائل للإبلاغ، تشمل الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم البلاغات (995) التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
وشددت الجهات الأمنية على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.