جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح دخول المشاعر المقدسة وتقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

