القبض على مقيم لنشره إعلانات تصاريح حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح دخول العاصمة المقدسة وهمية ومضللة.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة.