القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير 

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لنقله في مركبة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.