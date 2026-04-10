القبض على مقيم ومخالفة لترويجهما الحشيش في الطائف

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الإيرترية ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الطائف لترويجهما (11) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.