القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأمراضا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت “مكافحة المخدرات” أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وشددت المديرية على أهمية الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات يمكن الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات 995 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية على رقم 911، وفي بقية مناطق المملكة على رقم 999.