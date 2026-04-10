القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا ممنوعة في الباحة

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الباحة القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

وأشارت قوة المهمات والواجبات إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.