القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والأفيون المخدرتين و(50.079) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر منصة إكس، إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.