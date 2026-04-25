القبض على مواطن لترويجه 1200 قرص مخدر بمكة المكرمة

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لترويجه (1200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، موضحة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

إقرأ المزيد

أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 
السعودية

أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة...

السعودية
من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
أخبار رئيسية

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع...

أخبار رئيسية
سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 
السعودية

سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة...

السعودية
أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 
السعودية

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة...

السعودية
واحات شرق مكة المكرمة.. تاريخ متجذر وثراء طبيعي تصوغه المياه بين الحرّات
السعودية

واحات شرق مكة المكرمة.. تاريخ متجذر وثراء...

السعودية
أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36
السعودية

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة...

السعودية
#يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح...

يهمك تعرف