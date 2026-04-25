القبض على مواطن لترويجه 1200 قرص مخدر بمكة المكرمة

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لترويجه (1200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، موضحة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.