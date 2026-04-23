القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على (4) مقيمين من الجنسيتين اللبنانية والمصرية ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة حاسب آلي وأختام ومستندات مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.