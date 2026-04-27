Icon

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بنظرائه في عدد من الدول Icon وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة المخصّصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة Icon وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المخالف لإنتهاء التأشيرة Icon تراجع أسعار الذهب اليوم  Icon مبادرة طريق مكة في إندونيسيا.. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 كرتون تمر في الخرطوم السودانية Icon “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 Icon 20 مخالفة تستوجب العقوبة.. الإحالة للمحكمة وغرامة بالحد الأعلى للمتورطين Icon غير متوقعة.. اكتشاف فائدة جديدة وهائلة لـ القهوة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج في مكة المكرمة 

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 5 مقيمين من الجنسية المصرية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

