القبض على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج في مكة المكرمة 

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 5 مقيمين من الجنسية المصرية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.