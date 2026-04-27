القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر بالمدينة المنورة Icon تعليم الباحة يطلق معسكرًا كشفيًّا بمشاركة 80 طالبًا لخدمة ضيوف الرحمن Icon محافظ الأحساء يرعى الحفل الختامي لجمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله والفائزين Icon ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام Icon طرق الحج إلى مكة المكرمة.. رحلات إيمانية تتجدد عبر العصور Icon #يهمك_تعرف | ضوابط حجز زيارة الروضة الشريفة لضيوف الرحمن عبر “نسك” Icon 314 طالبًا وطالبة يتنافسون بالمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو” بتعليم الباحة Icon اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران Icon #يهمك_تعرف .. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية Icon إنجاز دولي نوعي.. مختبر “وقاء” يحصد اعترافًا دوليًا من 33 دولة حول العالم Icon

القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر بالمدينة المنورة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر بالمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا”، وقال تعالى “وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى “وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ”، وقال تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

أقدم / ناصر بن راشد بن سليمان الوحيشي البلوي -سعودي الجنسية- على تكرار ترويج أقراص الإمفيتامين المخدر، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / ناصر بن راشد بن سليمان الوحيشي البلوي -سعودي الجنسية- يوم الاثنين 1447/11/10هـ الموافق 2026/04/27 م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

إقرأ المزيد

الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال...

أخبار رئيسية
إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام
أخبار رئيسية

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر...

أخبار رئيسية
خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة
السعودية

وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر...

السعودية