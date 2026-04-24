Icon

القدور النحاسية.. إرث المطبخ القصيمي وذاكرة الطهي قديمًا Icon أمطار الربيع تُنعش الباحة وتستقطب المتنزهين Icon وول ستريت ترتفع وسط آمال إحراز تقدم بمحادثات أميركا وإيران Icon إقبال على مواقع الجاكرندا في أبها وسط أجواء ربيعية معتدلة Icon ضبط مقيم لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon إبتسامة فرح وتحقيق أحلام.. من سورابايا إلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة Icon رئيس أوكرانيا يغادر جدة Icon إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon نادي سباقات الخيل يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
القدور النحاسية.. إرث المطبخ القصيمي وذاكرة الطهي قديمًا

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
المواطن - واس

في قلب منطقة القصيم، حيث تتجذر العادات والتقاليد في تفاصيل الحياة اليومية، كانت “القدور النحاسية” جزءٌ لا يتجزأ من المشهد المعيشي، وركيزة أساسية في إعداد الطعام، خاصة في المناسبات والولائم التي اشتهرت بها المنطقة.

واعتمد أهالي القصيم قديمًا على القدور المصنوعة من النحاس الأحمر، التي كانت تُطلى من الداخل بمادة “الخارصين” للحفاظ على نظافتها وسلامة الطعام، مع إعادة تبييضها بشكل دوري لضمان استمرار استخدامها.

وكانت هذه القدور تتنوع في أحجامها، فهناك الكبيرة التي تُستخدم لطهي الذبائح في الولائم، وأخرى أصغر لإعداد وجبات الأسرة اليومية.

من جانبه أكد محمد العتيبي المهتم باقتناء القدور النحاسية أنها كانت قديمًا تُستخدم في إعداد الأطعمة الشعبية مثل: الجريش، والقرصان، والمراصيع، خاصة خلال التجمعات العائلية والأفراح، مشيرًا إلى أن مايميز قدور النحاس قدرتها على توصيل الحرارة وتوزيعها بشكل متساوٍ، مما جعله مثاليًا للطهي، لافتًا الانتباه إلى أنه مع التطور الصناعي ودخول أدوات الطبخ الحديثة، تراجع استخدام القدور النحاسية في المنازل، لتتحول اليوم إلى قطع تراثية تُعرض في المتاحف والمجالس الشعبية، وأصبحت شاهدة على حقبة زمنية شكّلت ملامح الحياة في القصيم.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الموروث الثقافي، من خلال دعم الحرف التقليدية، وإنشاء المتاحف، وتوثيق عناصر التراث غير المادي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي في مختلف مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

