في منطقة القصيم

القصاص من مواطن.. أنهى حياة مواطنة بسكب مادة حارقة على جسدها

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٣ مساءً
المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة القصيم، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى).

وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / محمد بن تركي بن سايف العضيلة المطيري -سعودي الجنسية- على قتل/ مزنة بنت صالح بن عبدالله العايد -سعودية الجنسية- وذلك بسكب مادة حارقة على جسدها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد بن تركي بن سايف العضيلة المطيري – سعودي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 9 / 11 /1447هـ الموافق 26 / 4 / 2026م بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

