القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع

انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاجو بنحو ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء في حين تراجعت أسعار الذرة بنحو واحد بالمئة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وواجهت سوق القمح ضغوطا إضافية بسبب تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادة الإنتاج الروسي.

وقال دينيس فوزنيسنسكي المحلل لدى بنك كومنولث “أثر الوضع الجيوسياسي على أسعار القمح خلال الشهر المنصرم أو نحو ذلك، وقادت الأحوال الجوية في الولايات المتحدة أيضا ارتفاع الأسعار”.

وأضاف “يبدو أن انخفاض الأسعار اليوم مفاجئ للغاية ونتيجة لإعلان وقف إطلاق النار”.