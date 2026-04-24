القمر الليلة في طور التربيع الأول

يُرصَد بسماء العالم العربي مساء اليوم وصول القمر إلى طور التربيع الأول، وهو أحد أبرز أطواره خلال الشهر القمري، حيث يظهر نصف قرصه مضاءً بوضوح في مشهد يمكن رصده بالعين المجردة أو باستخدام المناظير البسيطة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا الطور يحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض منذ بداية الشهر القمري، بحيث يكون نصفه المواجه للأرض مضاءً بأشعة الشمس بينما يبقى النصف الآخر غارقًا في الظل، ويُرى القمر في هذه الحالة على شكل نصف دائرة مع إضاءة الجانب الأيمن بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأضاف: بحسب الحسابات الفلكية، تبلغ لحظة التربيع الأول ذروتها عند الساعة 05:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وأفضل فرصة لمتابعة هذه الظاهرة ستكون خلال مساء اليوم نفسه؛ حيث يشرق القمر قرابة وقت الظهيرة، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء مع غروب الشمس، قبل أن يغرب بعد منتصف الليل بقليل.

ورغم جمال القمر في هذه المرحلة، إلا أن سطوعه قد يؤثر نسبيًا على رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل: المجرات، والسدم؛ إذ يرفع من إضاءة السماء، لذلك يُنصح هواة الفلك برصد هذه الأجرام في وقت مبكر من الليل قبل ارتفاع القمر أو بعد غروبه في ساعات الفجر.

وبيّن أن هذا التوقيت مثالي لهواة الرصد والتصوير الفلكي؛ إذ يظهر الخط الفاصل بين النور والظلام على سطح القمر في وضع مثالي لإبراز التضاريس القمرية، حيث تبدو الفوهات والجبال بظلال طويلة تعزز من وضوحها، كما يمكن للراصدين ملاحظة الحركة الظاهرية للقمر خلال ساعات المساء مقارنة بالنجوم، حيث يتحرك شرقًا بمعدل يقارب 13 درجة يوميًا، وهي حركة يمكن توثيقها عبر التصوير.

يُذكر أن القمر سيصل إلى طور البدر بعد 7.4 أيام من هذا الطور مع بداية شهر مايو 2026، في استمرار لدورته المنتظمة التي شكلت عبر التاريخ أساسًا للتقويم القمري المعتمد في العالم الإسلامي لتحديد الأشهر والمناسبات.