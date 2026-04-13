القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب

بدأت الولايات المتحدة اليوم, السيطرة البحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وموانئ إيران البحرية المطلة على الخليج العربي.
ووفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، سيُفرض الحصار على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان.
وأكدت القيادة المركزية أن قواتها لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم، من اقتراب أي سفن إيرانية من منطقة الحصار البحري التي تفرضها الولايات المتحدة.