وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران | البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران | القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية

القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن آلافًا من أفراد القوات الأمريكية، بما في ذلك 5,000 من القوات البحرية والمارينز من مجموعة الضرب البحري للحاملة أبراهام لنكولن، ينفذون المهمة لتطويق السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية.

وبثت القيادة المركزية، مشاهد لإجراء عمليات الطيران في بحر العرب ضمن تنفيذ المهمة.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «خلال الساعات الـ 48 الأولى من الحصار الأمريكي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، لم تنجح أي سفينة في تجاوز القوات الأمريكية».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة والاتجاه نحو ميناء إيراني أو منطقة ساحلية».

