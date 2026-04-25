القيادة المركزية تنشر صورة لمدمرة تحاصر موانئ إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن المدمرة “يو إس إس رافائيل بيرالتا” اعترضت سفينة كانت متجهة لأحد الموانئ في إيران أمس.

ونشرت سنتكوم في تغريدة على إكس اليوم السبت صورة للمدمرة تحاصر الموانئ الإيرانية.

أزمة مضيق هرمز

في سياق متصل، وفي خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها في مضيق هرمز، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وحدات بحرية ألمانية سوف تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة “راينيش بوست”، اليوم السبت، أن الانتشار سوف يشمل كاسحة ألغام، وسفينة قيادة وإمدادات، دون الإفصاح عن موعد بدء الانتشار على وجه الدقة.

كما شدد على أن أي انتشار مستقبلي لن يتم دون توفر شروط مسبقة، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وإطار قانوني وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى تفويض من مجلس النواب الألماني (البوندستاغ).

من جانبه، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، وفضل أن يكون ذلك بمشاركة أميركية.

اضطراب حركة الملاحة

جاءت هذه التصريحات وسط انتقادات متتالية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين في حلف الناتو، على خلفية عدم المشاركة في تأمين هذا الممر الحيوي، أو دعم الحرب على إيران.

كما أتت هذه التحركات الألمانية في ظل الشلل الذي خيم على مضيق هرمز، إثر التهديدات الإيرانية منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى يوم 28 فبراير.

فيما تسبب هذا الإغلاق في اضطراب كبير لحركة الملاحة والتجارة العالمية، وأدى إلى قفزة واسعة في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتجنب نقص الوقود.

هذا ولا تزال مسألة إعادة فتح المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف بين إيران وأميركا، وقد عرقلت حتى الساعة استئناف الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.