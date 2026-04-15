الكرملين: أمريكا رفضت مبادرتنا بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رفضت مبادرة روسية تقضي بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، في خطوة كانت تهدف، بحسب موسكو، إلى المساهمة في خفض التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

احتواء التصعيد في المنطقة

وأوضح الكرملين أن المقترح الروسي جاء ضمن جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تُبدِ موافقة على هذا الطرح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الرفض أو طبيعة المشاورات التي جرت بين الجانبين.

في سياق متصل، شددت موسكو على موقفها من التصعيد الجاري، مؤكدة أن الحرب المرتبطة بإيران ليست حرب روسيا، وأنها لم تنخرط فيها بشكل مباشر.

في إشارة إلى سعيها للحفاظ على دورها كطرف داعم للحلول السياسية وليس العسكرية خلال الأزمة الحالية.