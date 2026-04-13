حذر من فرض حصار على الموانئ

الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إن روسيا مستعدة لتقديم أي خدمات من شأنها المساهمة في تهدئة الوضع حول إيران.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال قائمًا.

مقترح نقل اليورانيوم المخصب

وأضاف: “طرح الرئيس (فلاديمير) بوتين هذا الاقتراح خلال اتصالاته مع كل من الولايات المتحدة ودول المنطقة. ولا يزال هذا الاقتراح ساريًا”.

وفي سياق متصل، علق بيسكوف، على مسعى ترامب لفرض حصار على موانئ إيران، قائلًا إن “هذه الإجراءات ستكون سلبية على الأسواق العالمية”.

ونوه أن العديد من التفاصيل لاتزال غامضة وغير واضحة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن روسيا ستظل واحدة من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم.

