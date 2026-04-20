مستعدون للمساعدة في التوصل لتسوية سلمية بين البلدين

الكرملين يدخل على خط الأزمة بين أمريكا وإيران

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين.

استمرار عملية التفاوض

وأعرب في تصريحات للصحفيين، اليوم، عن أمله في استمرار عملية التفاوض، وأن يساعد ذلك في تجنب المزيد من التطورات التي تنطوي على استخدام القوة.

وحذر مما وصفه بـ«عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي»، في حال استمرار الصراع العسكري.

ونوه المتحدث باسم الكرملين أن الوضع في مضيق هرمز «هش للغاية ولا يمكن التنبؤ به».

وتزايدت المخاوف اليوم الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية التي توعدت بالرد ‌على ذلك.

توتر جديد بين أمريكا وإيران

وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صمودا في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار قريبا.

وواصلت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران الحصار الذي فرضته على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، ثم أعادت غلقه مرة أخرى.
وقال الجيش الأمريكي أمس الأحد، إنه أطلق النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني خلال إبحارها نحو ميناء بندر عباس الإيراني بعد توتر استمر لست ساعات وتعطل محركاتها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أفرادا من مشاة البحرية ⁠اعتلوا بعد ذلك سطح السفينة من طائرات هليكوبتر.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لدينا الآن سيطرة كاملة على سفينتهم، ونتحقق مما هو موجود على متنها!».

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
بالفيديو.. مشاة البحرية الأمريكية تنفذ إنزالاً على سفينة إيرانية
وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران
الكرملين: أمريكا رفضت مبادرتنا بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا
وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران
الصين: المحادثات بين أمريكا وإيران تمر بمرحلة حرجة للغاية
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
